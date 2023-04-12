مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل، وتمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم احمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ومصرع قائدها بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل يقودها سائق 20 سنة محملة 5 أطنان من الأرز انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها ولقي مصرعه في الحال.

وتمّ رفع آثار الحادث مع تسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.