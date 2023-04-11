مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالفيوم

لقي شخص في نهاية العقد الثالث من العمر، مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارته الملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيره على الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق وفقد سيطرته على السيارة فانقلبت.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم بسبب الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة أسيوط الغربي بدائرة الفيوم، ووفاة قائد السيارة.

مصرع شخص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي قبل مدخل جرزا أمام الريف العربي، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، ومصرع قائد السيارة ويدعى محمد سيد محمدين، 39 سنة، ومقيم بأطفيح بدائرة محافظة الجيزة.

نقل الجثة للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن.