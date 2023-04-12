درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-4-2023.. أمطار رعدية وغيوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، نظرًا لتأثير الكتل الهوائية الآتية من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط.

درجات الحرارة في القاهرة

وأوضح خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بالمنخفض الجوي الذي يعمل على تكاثر السحب الممطرة على جميع أنحاء البلاد بدءًا من السواحل الشمالية وحتى مصر الوسطى وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

درجات الحرارة في الإسكندرية

ويكون الطقس اليوم غائمًا جزئيًا مع استمرار تكاثر السحب الممطرة، واستمرار سقوط الأمطار على سيناء حيث تصبح رعدية أحيانًا ومتفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول، وفي تصل الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون بين متوسطة وغزيرة على مدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وشمال وجنوب الصعيد، وفق بيان الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 21- 13

- العاصمة الإدارية 22 - 13

- أكتوبر 21 - 13

- بنها 22 - 13

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 13

- كفر الشيخ 21 - 14

- المنصورة 22 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 22 - 14

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20 - 13

- الإسماعيلية 23 - 12

- السويس 22 - 12

- العريش 21 - 11

- رفح 21 - 11

- رأس سدر 22 - 12

- نخل 21 - 05

- كاترين 20 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 23 - 13

- شرم الشيخ 25 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 22 - 13

- مطروح 23 - 11

- السلوم 25 - 11

- سيوة 25 - 09

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 25 - 15

- سفاجا 23 - 13

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 26 - 17

- حلايب 24 - 17

- أبو رماد 25 - 15

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 22 - 12

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 23 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 13

- قنا 24 - 14

- الأقصر 26 - 15

درجات الحرارة في أسوان

- أسوان 27 - 16

- الوادي الجديد 25 - 14

- أبو سمبل 26 - 15