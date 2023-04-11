حالة الطقس اليوم وغدا في مصر.. أمطار رعدية على عدة محافظات بعد قليل

تشهد حالة الطقس اليوم وغدًا غطاء سحابيا من السحب الممطرة والتي تؤثر على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، فيما تكون عدة محافظات على موعد مع الأمطار الرعدية خلال الفترة القليلة القادمة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة ليلًا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى ولكنها تكون أقل حدة.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم وغدا في جميع المحافظات، خصوصًا تلك التي تشهد سقوط أمطار رعدية خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس اليوم وغدًا في جميع المحافظات، والتي تشهد سقوط أمطار على طول السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على مناطق السلوم وسيدي براني والبحيرة ومطروح والضبعة والعلمين.

أمطار رعدية على هذه المحافظات

وأوضحت الأرصاد ضمن توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا أنّ هناك محافظات على موعد مع سقوط أمطار رعدية خلال الفترة القليلة القادمة وهي محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة ليلًا للمناطق الداخلية حتى القاهرة الكبرى ولكنها تكون أقل حدة، كما أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في القاهرة الآن فإنّها درجة الحرارة العظمى تسجل 21 والصغرى 13، وسط وجود فرص أمطار خفيفة ليلًا، تصبح متوسطة ورعدية أحيانًا في الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء، على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، فيما تنشط حركة الرياح وتبلغ سرعتها نحو 36 كيلومترًا في الساعة، ويسود طقس غائم.

حالة الطقس غدا

ووفقًا لتوقعات الأرصاد فإنّ حالة الطقس غدا تأتي كالتالي:

- جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: يسود طقس غائم وتنشط حركة الرياح وتبلغ سرعتها 36 كيلومترًا في الساعة، وسط وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة ليلًا، بينما تصبح خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى مساء نفس اليوم على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: يسود طقس غائم وتنشط حركة الرياح وتبلغ سرعتها نحو 44 كيلومترا في الساعة، بينما تشهد تلك المحافظات سقوط أمطار متوسطة مساء اليوم الثلاثاء، تكون رعدية اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح الأربعاء حتى نهاية اليوم، وتكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا.

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: يسود طقس غائم، وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها نحو 42 كيلومترا في الساعة، بينما تشهد سقوط أمطار خفيفة ليلًا تصبح متوسطة ورعدية وقد تغزر أحيانًا اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح غدًا الأربعاء حتى نهاية اليوم.

- جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس غائم وتنشط حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 44 كيلومترا في الساعة، ويشهد سقوط أمطار خفيفة مساءً على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد إلى ناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 20% اعتبارًا من صباح الأربعاء.

- شمال الصعيد وشمال البحر الأحمر: يسود طقس غائم جزئيًا وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها نحو 38 كيلومترا في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء، فيما تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 20% اعتبارًا من غدًا الأربعاء.

- جنوب الصعيد: يسود طقس غائم جزئي وتنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 38 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الأربعاء.