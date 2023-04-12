موعد الإفطار اليوم الأربعاء 21 رمضان.. «اعرف محافظتك»

أعلنت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، موعد إفطار اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان الجاري الموافق 12 أبريل 2023.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية موعد الإفطار اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 الموافق 21 رمضان في القاهرة والمحافظات، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد الإفطار اليوم 21 رمضان 2023

موعد الإفطار اليوم في بنها الساعة 06:21 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في مرسى مطروح الساعة 06:37 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الساعة 06:26 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الغربية الساعة 06:22 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في أسوان 06:09 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في قنا الساعة 06.11 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في سوهاج الساعة 06:15 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الساعة 06:22 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الشرقية الساعة 06:19 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في شرم الشيخ الساعة 06:06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المنيا الساعة 06:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الدقهلية الساعة 06:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في القاهرة والجيزة

موعد الإفطار اليوم في القاهرة الساعة 06:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الجيزة الساعة 06:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في بني سويف الساعة 06:20 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في العلمين الساعة 06:30 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الأقصر 06:11 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية الساعة 06:17 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في أسيوط الساعة 06:18 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المنوفية الساعة 06:22 مساءً.