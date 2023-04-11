عدد ساعات الصيام في اليوم الـ20 من شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب

تبدا الليلة أول أيام الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 2023، ويترقب المسلمون من جميع أنحاء العالم علامات ليلة القدر، حيث الليالي التي يستجيب فيها الدعاء، لذا يزيد البحث لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام في اليوم الـ20 من شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ20 من شهر رمضان

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الموافق 20 رمضان، 14 ساعة و37 دقيقة، ويبدأ الصيام من الساعة 4:4 فجرا حتى الساعة 6:20 مساء، حيث موعد أذان المغرب في محافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة والإمساك والسحور اليوم 20 رمضان

- موعد صلاة المغرب 6:20 مساء.

- موعد صلاة العشاء 7:40 مساء.

- موعد السحور 3:44 فجرا.

- موعد الإمساك 3:59 فجرا.

- موعد صلاة الفجر 4:04 فجرا.

- موعد صلاة الشروق 5:33 صباحا.

- موعد صلاة الظهر 11:57 صباحا.

- موعد صلاة العصر 3:30 مساء.

عدد ساعات الصيام في العشر الأواخر من رمضان

أما عن عدد ساعات الصيام المتوقعة في العشر الأواخر من رمضان، فتباينت بين يوم وآخر، كما يلي:

- 21 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و38 دقيقة.

- 22 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و40 دقيقة.

- 23 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و42 دقيقة.

- 24 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و44 دقيقة.

- 25 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و46 دقيقة.

- 26 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و48 دقيقة.

- 27 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و50 دقيقة.

- 28 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و51 دقيقة.

- 29 رمضان: ساعات الصوم تبلغ 14 ساعة و54 دقيقة.