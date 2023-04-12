«الري»: نجحنا في حماية مدينة طور سيناء من سيل أودية «ميعر»

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، بخصوص نجاح منظومة الحماية من أخطار السيول والمنفذة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء في حماية المدينة جراء السيل القادم من أودية ميعر وذلك من خلال سدود وادي ميعر التي تمّ إنشاؤها ضمن منظومة حماية المدينة من أخطار السيول.

مياه السيول ملأت البحيرات الواقعة أمام سدود الحماية بوادي ميعر

وصرح سويلم، بأنَّ مياه السيول ملأت البحيرات الواقعة أمام سدود الحماية بوادي ميعر، كما تمّ إمرار مياه السيل بأمان من خلال البرابخ المنفذة أسفل طريق (النفق - شرم الشيخ) وصولًا إلى بحيرة وادى الأعوج المنفذة ضمن منظومة الحماية والتي تتسع الى 1.20 مليون م3 .

وأضاف أنَّ الوزارة نفذت 5 بحيرات صناعية و3 سدود ركامية مكساه بالدبش والمونة بسعة تخزينية 7 ملايين م3 لحماية مدينة طور سيناء وحصاد مياه الأمطار وتغذية الخزان الجوفي بمنطقة سهل القاع .

تنفيذ 5 بحيرات صناعية و3 سدود لحماية مدينة طور سيناء

وأوضح أنَّه نظراً لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية، فقد تمّ ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، إذ تمّ إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه.

وأضاف أنَّ مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.