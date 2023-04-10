الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية على سيناء.. تصل إلى حد السيول

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول أحيانا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن صور القمر الصناعي تشير إلى السحب الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد «قنا وأدفو وشمال الأقصر»، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس البحر الأحمر

وأضافت أن محافظة البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر على موعد مع الأمطار خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى جنوب البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على مناطق من سيناء وخليج السويس والعقبة؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا و قد تصل إلى حد السيول أحيانا، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.