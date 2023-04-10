«الأرصاد»: طقس اليوم ربيعي بنكهة الشتاء.. وأمطار تصل إلى السيول

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الإثنين، يشهد تغيرات في درجات الحرارة، حيث تشير توقعات خبراء إلى حدوث انخفاض فى درجات الحرارة.

الانخفاض تدريجي في درجة الحرارة

ووصف بيان الأرصاد الجوية الانخفاض في درجات الحرارة، بأنه حسب التوقعات خلال طقس اليوم انخفاض تدريجي، يكون على كل الأنحاء، وأرجع البيان ذلك إلى تغير مصادر الكتل الهوائية، وتأثر البلاد برياح شمالية غربية، وتكون حالتها نشطة، وتعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشار البيان إلى أن الانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يرجع إلى وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكون السحب وتقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

توافر الفرص لسقوط أمطار تصل لحد السيول

ولفت البيان إلى أن الفرص قائمة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، حيث إنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار، متوسطة الشدة تكون رعدية، أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر، ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول، على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة.

وأضاف البيان أن هناك توافرا لفرص لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ،بالإضافة لفرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد.