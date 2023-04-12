إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصف

أصيب 8 أشخاص كان يستقلون سيارة ربع نقل أثر انقلاب السيارة أعلى الدائري الإقليمي بدائرة المركز، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب نائب المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الدائري الإقليمي، وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الإقليمي إثر انفجار الإطار الأمامي لها مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها وإصابة قائدها و7 آخرين كانوا يستقلون السيارة.

كما تمّ إزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.