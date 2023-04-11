إصابة فتاة وسائق دراجة نارية في حادث سير ببورسعيد

أصيبت سيدة صدمتها دراجة نارية أثناء عبورها شارع 23 يوليو أمام مبنى محافظة بورسعيد، كما أصيب السائق، وتم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم الحادث.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول مصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد، وهما عبد الرحمن إبراهيم لطفي، 29 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والذراعين وجرح قطعي بالرأس، ورحمة فوزي علي، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن دراجة نارية مسرعة صدمت سيدة بشارع 23 يوليو أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، وأسفر الحادث عن إصابتها وسائق الدراجة النارية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ويجري رجال الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة، وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم التحفظ على الدراجة النارية ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.