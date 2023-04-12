القوات الأوكرانية تتصدى لأكثر من 70 هجوما روسيا في 4 مناطق

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أنّه على الرغم من الخسائر العديدة في المعدات العسكرية والقوى العاملة، فإن القوات تتصدى لأكثر من 70 هجومًا روسيًا.

الجيش الروسي يواصل تنفيذ عمليات هجومية

ونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، عن بيان الهيئة: «يواصل الجيش الروسي تركيز جهوده الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات ليمان وبخموت وأفدييفكا ومارينكا، وخلال اليوم الماضي، صد المدافعون 72 هجومًا للعدو في الاتجاهات المشار إليها».

وشنّ الجيش الروسي، خلال الساعات الـ24 الماضية، هجومًا صاروخيًا واحدًا و21 غارة جوية، فضلًا عن 33 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة بالسكان.

وأضافت هيئة الأركان العامة، أنّ الاتحاد الروسي يواصل تجاهل قوانين وأعراف الحرب، وبالتالي فإنّ احتمال وقوع هجمات صاروخية وضربات جوية لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

القوات الأوكرانية تشن 13 غارة

وفي المقابل، شنّت القوات الجوية الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، 13 غارة على مناطق تمركز فيها أفراد ومعدات عسكرية كما أسقط المدافعون الأوكرانيون طائرتين دون طيار من طراز أورلان-10.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.