الهند تعتزم زيادة مساعداتها الإنسانية لكييف وتسعى لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الهندية، ميناكاشي ليخي، نيّة بلادها العمل من أجل زيادة مساعداتها الإنسانية لكييف، وذلك في تغريدة للوزيرة الهندية على موقع تويتر، نُشرت اليوم بشأن اجتماعها مع نائبة وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، إيمابن دزاباروفا، التي بدأت زيارة رسمية إلى الهند أول أمس، واستعرضت خلالها آخر مستجدات أزمة روسيا وأوكرانيا.

حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وقالت الوزيرة الهندية، إنّ الاجتماع شهد إجراء محادثات بشأن القضايا الثنائية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدت خلاله موقف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أعرب عنه خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي، حيث أبلغه بأنّ الوقت ليس وقت حرب، ويجب حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشددة على أنّ بلادها ستعمل من أجل زيادة مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا.

من جانبها، ردت المسؤولة الأوكرانية، بنشر تغريدة مماثلة على موقع تويتر، وصفت فيها الاجتماع مع الوزيرة الهندية بأنّه كان مثمرا، كما تطرّقت إلى جهود بلادها لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وسبل تعميق العلاقات الثنائية بين أوكرانيا والهند في مجالات متعددة، خاصة في المجال الثقافي.

دعوة أوكرانيا لمجموعة العشرين

من ناحية أخرى، حثّت نائبة وزير الشؤون الخارجية الأوكراني، إيماين دزاباروفا، الحكومة الهندية على دعوة المسؤولين الأوكرانيين للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين التي تترأسها الهند حاليا، وذلك في تصريحات أدلت بها نائبة وزير الشؤون الخارجية الأوكرانية خلال ندوة بمركز للأبحاث في نيودلهي، أثناء زيارتها الرسمية الحالية للهند.

وقالت المسؤولة الأوكرانية، إنّ الهند يمكنها أن تؤدي دور أكبر بشأن الأزمة في أوكرانيا، ونحن نرغب حقا في التقارب مع الهند، وحان الوقت لاستئناف العلاقات بين البلدين والعمل من أجل تعميقها.