«الري»: التغيرات المناخية تسببت في زيادة السيول الومضية

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت من السيول لمواجهة التغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه في مصر.

أوضح التقرير، أنَّ الفترة الأخيرة شهدت زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية.

وتابع أنَّ مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات.

لفت التقرير إلى أنَّ تلك المشروعات تسهم أيضًا بما تقوم بدور حيوي في حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، الأمر الذي يوفر الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن استدامة مصدر المياه.

لفت التقرير إلى أنَّه تمّ الانتهاء مؤخراً من أعمال حماية وادى الجرافي بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، فضلاً عن إنهاء تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه.

أوضح التقرير أنَّه تمَّ إنهاء عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، وإنهاء تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي «النفق – شرم الشيخ» بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، كما يتمّ حالياً تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنية ونسبة تنفيذ 91%، وتنفيذ عملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25%.