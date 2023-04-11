مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الخامسة على CBC.. «كوميديا متنوعة»

أحداث كوميدية مختلفة شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم نالت جميعها إعجاب واهتمام الجمهور؛ لذا ازدادت معدلات البحث من البعض عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الخامسة على CBC، رغبة في الاستمتاع بسلسلة الأحداث التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر.

مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

ويمكن لكل محبي ومتابعي مسلسل جت سليمة مشاهدته عبر شبكة قنوات «CBC» ومنصة «Watch IT»، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الخامسة على CBC، على النحو التالي:

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الخامسة على CBC

ومن المنتظر أن تعرض قناة «CBC» الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة «العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات».

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل جت سليمة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11785.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث وقصة مسلسل جت سليمة

ويعتبر مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم عملًا كوميديًا؛ إذ تدور أحداثه بشكل كوميدي حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير، وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش فيها مغامرات عديدة، ويستهدف المسلسل جميع أفراد الأسرة، ويهتم بالقيم والتقاليد الأسرية المصرية.