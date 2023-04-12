6 وظائف مطلوبة في بنكي «الإسكندرية والتجاري الدولي».. منها مدير محفظة

أعلن بنا الإسكندرية والتجاري الدولي، حاجة كل منهما لشغل وظائف شاغرة للعمل في قطاعات مختلفة داخل تلك المصارف المالية والبنكية، التي تتطلب مجموعة من الشروط للحصول على الوظيفة المطلوبة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية، التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المطلوبة في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي على هذا النحو:

- وظائف بنك الإسكندرية

عبر صفحة بنك الإسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، فإن البنك في حاجته لشغل وظيفة وهي مدير محفظة، بشروط كالتالي:

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة المثبتة في تنفيذ المشاريع القائمة على التكنولوجيا.

- الخبرة في إدارة المنتج أو تحليل الكفاءة.

- الخبرة في العمل المصرفي.

- مهارات تحليلية وتخطيطية وحل المشكلات وتنظيم قوية مع الاهتمام الشديد بالتفاصيل.

- تحليل مالي ممتاز وقدرات النمذجة المالية.

- مهارات عرض ممتازة مع خبرة قوية في التقديم لكبار الجمهور.

- القدرة على إيصال الأفكار والقضايا والنتائج بشكل فعال إلى الجمهور الفني وغير الفني.

- التسليم مدفوع بالقدرة على العمل بشكل جيد في بيئة ديناميكية ومبتكرة وسريعة الخطى ومليئة بالتحديات.

- مهارات قوية في العلاقات الشخصية والتواصل.

- مهارات تخطيط وتنظيم قوية.

- ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي مع عقلية العميل أولاً.

- استباقي ويتخذ مبادرات بمستوى عالٍ من الملكية.

- خبرة قوية في تطبيقات Office Excel و Power Point و Microsoft Project أمر لا بد منه.

- وظائف البنك التجاري الدولي

كما نوه البنك التجاري الدولي عبر موقعه الرسمي، عن حاجته لـ 5 وظائف خالية وهي:

وظيفة مراجع داخلي

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها.

- الشهادات أو الدراسات العليا المتخصصة في مجالات التدقيق الداخلي أو المحاسبة ستكون أحد الأصول (CPA - CIA - CBA - CISA).

- خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات للمدقق الداخلي.

- تجربة ائتمان الشركات أمر حتمي.

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.

- مهارات الكتابة وإعداد التقارير والتحليل.

وظيفة كبير المدققين الداخليين

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو ما يعادلها.

- الشهادات أو الدراسات العليا المتخصصة في مجالات التدقيق الداخلي أو المحاسبة ستكون أحد الأصول (CPA - CIA - CBA - CISA).

- الحد الأدنى 8 - 10 سنوات خبرة في الصناعات المصرفية.

- يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.

- مهارات الكتابة وإعداد التقارير والتحليل.

- تحقيق النتائج وتلبية توقعات العملاء.

- الوعي بإدارات البنك المختلفة وأنشطة الشركات التابعة ودورات الأعمال والمخاطر الكامنة ذات الصلة.

وظيفة أخصائي حوكمة المعلومات

- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- 1-2 سنوات خبرة عمل سابقة.

- خبرة في تحليل البيانات أو إدارة البيانات أو إدارة المعلومات أو إدارة البيانات أو الوظائف ذات الصلة بتحليل البيانات.

- المعرفة الجيدة في مفهوم قواعد البيانات و PL-SQL ومفاهيم BI (ETLs ، Cubes ، Dashboards ، Reports ... .

- المعرفة الجيدة في Python أو R أمر لا بد منه.

- المعرفة الجيدة في تقنيات التنقيب عن البيانات والتعامل مع مجموعات البيانات الضخمة.

- المعرفة الجيدة بأدوات تصور البيانات.

وظيفة مهندس إدارة الوصول إلى الهوية

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الخبرة في إدارة خدمات الاتحاد وتقنيات الدخول الموحد ميزة إضافية.

- خبرة لا تقل عن 3 - 5 سنوات في إدارة الأنظمة وأمن المعلومات مع خبرة مهنية لا تقل عن 1-3 سنوات في العمل بمفاهيم وممارسات أمن المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 6-7 سنوات في إدارة الأنظمة وأمن المعلومات مع ما لا يقل عن 1-3 سنوات معرفة عملية بمفاهيم وممارسات أمن المعلومات.

- الفهم الأساسي لأطر عمل أمن المعلومات وأفضل الممارسات (مثل PCI ، ISO27K ، NIST).

- معرفة تفصيلية بخادم الدليل وتقنيات البروتوكول (Radius و TDS و AD) والبروتوكولات المماثلة.

- القدرة على تنفيذ العملية، وإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة، وكتابة الوثائق الفعالة.

وظيفة مهندس حلول مجالات العمل

- درجة البكالوريوس في الهندسة، نظم المعلومات الإدارية، علوم الكمبيوتر، الرياضيات، الإحصاء وشهادة الدراسات.

- ما لا يقل عن 5 سنوات من هندسة الأعمال ذات الصلة، وهندسة المؤسسات، وهندسة النظم، وخبرة هندسة البنية التحتية وخبرة إجمالية تزيد عن 12 عامًا.

- تطبيق متعدد التخصصات للمعرفة الواسعة التي تغطي الأعمال والبيانات والتكنولوجيا.

- شهادة ممارسة EA ، على سبيل المثال TOGAF أو Zachman .

- خلفية تصميم حلول تكنولوجيا المعلومات وخلفية عن إدارة محفظة المشروع.

- مهارات اتصال قوية شفهية وخطية ومهارات قيادية قوية.

- القدرة على إدارة الوقت وعبء العمل بشكل فعال.