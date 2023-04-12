وظائف للمعلمين بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد.. التخصصات والشروط

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) في مصر، حاجتها للمعلمين للعمل بالقسم الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2024/2023 في التخصصات التالية «اللغة العربية والتربية الدينية ورياض الأطفال والدراسات الاجتماعية وMath وScience وEnglish وأخصائي نفسي واجتماعي، وتربية رياضية».

شروط التقديم لوظائف المعلمين بالمدرسة المصرية الدولية

أوضحت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، الشروط والأحكام للتقديم لوظائف للمعلمين بالقسم الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

- يجري العمل بنظام المأمورية المفتوحة، حيث يمنح المعلم مكافأة شهرية نظير الجهود غير العادية.

إجراءات التقديم في وظائف المعلمين بالمدارس المصرية الدولية

وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، الإجراءات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين وهي:

- التقديم عن طريق إرسال نسختين من السيرة الذاتية، إحداهما باللغة العربية، والأخرى بالإنجليزية، مرفق بها صورة حديثة، وكذلك صحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية، وذلك على موقع المدرسة.

- تقديم الأوراق على البريد الإلكتروني للمدرسة موعد غايته يوم الثلاثاء 2023/5/30.