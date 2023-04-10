وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية.. التفاصيل وأماكن التقديم 

أعلنت محافظة القليوبية عن توافر وظائف جديدة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة من خلال النشرة الشهرية للتوظيف التي توفر 32 وظيفة في شركات ومصانع المحافظة للراغبين في العمل بخبرة وبدون خبرة بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه حتى 4000 جنيه حسب الخبرة لذلك نعرض لكم وظائف القوى العاملة.

أماكن التقديم في وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

أوضحت إيمان السيد وكيل الوزارة في بيان لها أن وظائف القوى العاملة الجديدة متوافرة عن طريق ديوان عام المديرية ببنها ومكاتب العمل المختلفة على مستوى المحافظة التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص مع متابعة الإجراءات.

أضافت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية تأتي في إطار تكثيف المتابعة لتوفير الوظائف حيث يجري إرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

تفاصيل وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

وأوضحت وكيل الوزارة أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية المتوافرة ضمن نشرة التوظيف 32 وظيفة في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة كالتالي:

القاهرة للتصنيع الزراعي المتطور – العبور المنطقة الصناعية.

مهندس إنتاج بكالوريوس زراعة تخصص عام ذكور فقط الراتب 3500 جنيه.

مهندس جودة بكالوريوس زراعة وعلوم تخصص علوم أغذية راتب 3500 جنيه.

4 فني إنتاج شهادة متوسطة وفوق متوسط عام راتب 3000 جنيه.

السن لجميع الوظائف من 20 إلى 30 سنة.

هليوبوليس للنسيج والصباغة المنطقة الصناعية بالعبور

10 عمال إنتاج لاسترط الشهادة الدراسية السن من 25 إلى 35 سنة الأجر 2700 جنيه

النيل للتصنيع الزراعي بالمنطقة الصناعية بالعبور

2 مهندس انتاج براتب 3500 جنيه

2 مهندس جودة براتب 3500 جنيه

2 فني صيانة وتبريد براتب 4000 جنيه

سائق كلارك 4000 جنيه

فني مخازن 3000 جنيه

الشعراوي للمواد الغذائية والحلويات بالمنطقة الصناعية العبور

5 عامل إنتاج براتب 3200 جنيه

3 عمال مخازن براتب 2700 جنيه

وأكدت وكيل الوزارة أن وظائف مديرية القوى العاملة في القليوبية الجديدة يتم التأمين علي العاملين بها اجتماعيا مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات.

أضافت أن باب التقديم مفتوح حتى استيفاء العدد المطلوب من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت بمديرية القوى العاملة في إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بنها - كورنيش النيل - الفلل بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.