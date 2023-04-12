وظائف شاغرة في «التربية والتعليم» بالمحافظات 2023.. اعرف الشروط
كتب:
إلهام زيدان
04:56 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
وزارة التربية والتعليم
أعلنت البوابة الإلكترونية للوظائف الحكومية، توافر فرص عمل شاغرة في وزارة التربية والتعليم بمحافظتي البحيرة والبحر الأحمر، وشروط ومواعيد التقدم لكل وظيفة على النحو التالي:
وظائف محافظة البحيرة:
الوظيفة المطلوبة في مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
1- مدير عام التعليم الفني
2- مدير إدارة تعليمية «إدارة كوم حماده التعليمية».
المستندات المطلوبة:
تقديم أصل + 7 صور من استمارة التقدم، للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة التالي:
- طلب التقديم + 8 صور شخصية حديثة
- بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية
- استمارة الدورات التدريبية
طريقة التقدم إلى الوظيفة:
سحب استمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، شارع عبد السلام الشاذلي- بجوار مبنى ديوان عام المحافظة.. تليفون: 3349073 /045
محافظة البحر الأحمر:
الوظيفة المطلوبة:
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية في مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر
شروط المؤهل:
مؤهل تجاري عال، تخصص مناسب لطبيعة العمل، وفقا لاشتراطات بطاقة وصف الوظيفة.
وتقدم الطلبات بمقر مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر ـ خلف ديوان عام محافظة البحر الأحمر
للاطلاع على المستندات المطلوبة من الرابط
مواعيد التقدم للوظائف بالمحافظتين
الفترة من 10 أبريل الجاري حتى 10 مايو 2023