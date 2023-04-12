مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5 بطولة مصطفى خاطر وهنادي مهنا

تصاعدت أحداث حلقات الجزء الثاني من الدراما الرمضانية 2023 ومن بينها مسلسل كشف مستعجل وتحديدًا حلقة أمس، وهي الحلقة الخامسة والتي تضمنت مفارقات غريبة، حينما تصدى يوسف «مصطفى خاطر» لـ4 أشخاص وقتلهم، من أجل الحصول على حقيبة أموال صغيرة، تسبب في وقوعه في قبضة سعيد نسانيسو، واحتجازه مع «القرود» لتتوالى الأحداث.

كما تضمنت الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل مطالبة سعيد نانسيو سهام أبو الرجال «محمد عبدالرحمن»، إحضار الشنطة التي قتل بسببها 4 أشخاص، إلا أن سهام لم يحضر الشنطة لكونه نسيها في تاكسي، فهدده «نسانيسو» بقتل صديقه أو يحضرها.

وفي السياق ذاته، سمع سهام أبو الرجال صوت طلقات أعيرة نارية جعلته يتقن أن «نسانيسو» قتل صديقه فحزن وراح إلى عائلة يخبرهم بهذا الخبر، لكن العائلة بدا عليها الاستغراب ولم تصدق.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميًا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

ومنذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي كشف مستعجل وهو مليء بالإثارة والتشويق حيث يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ما جعل العمل الدرامي يلاقي أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

ويتكون كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.