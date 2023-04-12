مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة.. هل يقتل مصطفى خاطر محمد عبد الرحمن

شهدت مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة مفارقات غريبة، حينما تصدى يوسف «مصطفى خاطر» لـ4 أشخاص وقتلهم، من أجل الحصول على حقيبة أموال صغيرة، تسبب في وقوعه في قبضة سعيد نسانيسو، واجتجازه مع «القرود» من أجل الاستيلاء على الشنطة.

وطالب سعيد نانسيو سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن»، إحضار الشنطة التي قتل بسببها 4 أشخاص، إلا أن سهام لم يحضر الشنطة لكونه نسيها في تاكسي، فهدده «نسانيسو» بقتل صديقه أو يحضرها، وعلى الفور سمع سهام أبو الرجال صوت طلقات أعيرة ناريه جلعته يتقن أن «نسانيسو» قتل صديقه فحزن وراح إلى عائلة يخبرهم بهذا الخبر، لكن العائلة بدا عليها الاستغراب ولم تصدق.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل

وخلال أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة، ساوم الجزاز يوسف على الشنطة، ليخبره يوسف بأنها غير موجودة، ما يثير غضبه، إلا أنه لا يجد حل لعدم قدرته على يوسف، فيدخل له من ثغرة عاليا «هناي مهنا» خطيبته.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وينكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.