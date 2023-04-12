الدكتور سهام يتورط في جريمة جديدة مع يوسف خلال أحداث مسلسل كشف مستعجل

أحداث مثيرة ينتظرها اليوم متابعي قناتي dmc والحياة، لمشاهدة أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل، بعد انتهت حلقة أمس بمفارقات غريبة، بينها جريمة جديدة ارتكبها يوسف، الذي يجسّد دوره الفنان مصطفى خاطر، والدكتور سهام أبو الرجال، الذي يجسد دوره الفنان محمد عبدالرحمن.

مسلسل كشف مستعجل

وتعرض أحداث العمل الدرامي الرمضاني 2023 كشف مستعجل في إطار اجتماعي كوميدي، يتكون من 15 حلقة، ويشارك به كوكبة من النجوم الشابة، منهم محمد عبدالرحمن، ومصطفى خاطر، وهنادي مهنا، وميمي جمال، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق.

ويأتي مسلسل كشف مستعجل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

كشف مستعجل على قنوات dmc

وعبر منصة watch it، يعرض مسلسل كشف مستعجل كاملًا ودون فواصل إعلانية في النصف الأول من شهر رمضان، بينما بدأ عرض أولى حلقات المسلسل على شبكة قنوات dmc، الجمعة الماضي 16 رمضان، وذلك في تمام الساعة 11.30 مساءً.

تردد قناة دي إم سي

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

كشف مستعجل على قنوات الحياة

لم يقتصر على العرض على المنصة الإعلانية بل يعرض على بشكل يومي عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام 9.30 مساءً.