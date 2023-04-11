مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. مصير علاقة مودي الجزاز والمطربة عاليا

شهد مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة أحداثا مثيرة للجدل، إذ تصدى يوسف - مصطفى خاطر لـ4 أشخاص وقام بتصفيتهم من أجل الحصول على حقيبة أموال صغيرة، ضاعت منه، وتسببت في قلب موازين أموره، خاصة لدى مودي الجزاز شريكه في المطعم ورئيس العصابة.

واحتجز يوسف - مصطفى خاطر من قبل عصابة سعيد نسانيسو للقرود، الذي طالب سهام أبو الرجال- محمد عبدالرحمن- إحضار الشنطة التي قتل بسببها 4 أشخاص، إلا أن سهام لم يحضر الشنطة لكونه نسيها في تاكسي، فهدده «نسانيسو» بقتل صديقه أو يحضرها، وعلى الفور سمع سهام أبو الرجال صوت طلقات أعيرة نارية جعلته يتيقن أن «نسانيسو» قتل صديقه فحزن وراح إلى عائلته يخبرهم بهذا الخبر، لكن العائلة بدا عليها الاستغراب ولم تصدق.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل

وخلال أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة، ساوم الجزاز يوسف على الشنطة ليخبره يوسف بأنها غير موجودة وهو ما يثير غضبه إلا أنه لا يجد حلا لعدم قدرته علي يوسف فيدخل له من ثغرة عاليا- هنادي مهنا- خطيبته التي دعاها على عشاء فى المطعم وتعرف عليها وحكي لها عن ذكرياته وأنه كان مغنيا مشهورا وهو ما دفعهما للاشتراك في وصلة غناء معًا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليء بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وينكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.