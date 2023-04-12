مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة السادسة على dmc والحياة

أحداث بدأت قوية ضمن الجزء الثاني من الأعمال الدرامية التي تعرض خلال الـ15 يوم الثاني من شهر رمضان 2023، حيث ينتظر اليوم الأربعاء أحداث ومواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة السادسة على dmc والحياة.

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في إطار كوميدي اجتماعي بشكل حصري على مجموعة القنوات السابق ذكرها في مواعيد مختلفة، ما أتاح الفرصة لمحبي الأعمال الكوميدية، لمشاهدة أحداث المسلسل، خاصة أنّها سريعة، واستطاعت جذب الأسر المصرية لمتابعتها منذ عرض الحلقة الأولى.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة السادسة على الحياة وdmc

وتتباين توقيتات عرض المسلسل الكوميدي كشف مستعجل، على قنوات الحياة وdmc.

جاءت مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قنوات الحياة وdmc، كما يلي:

- العرض الأول على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- وفي تمام الساعة 8.30 صباحًا يُعاد عرض المسلسل على شاشة dmc.

- ويُعرض كشف مستعجل عبر قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً.

- في تمام الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً، يُعاد عرضه على قناة الحياة.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

وكشف مستعجل من نوعية المسلسلات الكوميدية، في مدة زمنية 15 حلقة، وهو بطولة مجموعة من الشباب، وهم مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.

كشف مستعجل على منصة watch it

متابعة مسلسل كشف مستعجل لا تقتصر على القنوات التليفزيونية فقط، بل يمكن متابعته عبر منصة watch it، التي تعرض حلقاته منذ أول رمضان، دون فواصل إعلانية، ما رفع نسبة المشاهدة اليومية له عبر المنصة الأشهر في مصر الوطن العربي.