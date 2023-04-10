موعد عيد الفطر 2023 في السعودية فلكيا والعطلات الرسمية

كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك التي أصدرتها وزارة الشؤون الدينية بالمملكة، عن موعد عيد الفطر 2023 في السعودية فلكيًا، والذي يترتب عليها تحديد مواعيد العطلات الرسمية.

وفيما يلي تستعرض جريدة «الوطن»، موعد عيد الفطر 2023 في السعودية فلكيًا وفق إمساكية الشهر الكريم، بالإضافة إلى العطلات الرسمية وفق المعلن عنه.

موعد عيد الفطر 2023 في السعودية

وبحسب إمساكية الشهر الكريم في المملكة العربية السعودية، فإن شهر رمضان يأتي 30 يومًا فلكيًا، وبهذا يكون موعد عيد الفطر في السعودية 2023 يوم السبت 22 أبريل.

فيما يتم تحرى هلال شهر شوال شرعًا يوم الخميس 29 رمضان 1444 الموافق 20 أبريل، وبعدها سيتم تحديد موعده بشكل رسمي.

أيام إجازة عيد الفطر في السعودية 2023

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، في بيان لها اليوم نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، عن أيام إجازة عيد الفطر في السعودية 2023 الرسمية للمدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.

وجاءت أيام إجازة عيد الفطر في السعودية 2023 ستبدأ من يوم 29 رمضان الي يوافق 20 أبريل، على أن تستمر لمدة 4 أيام للقطاع الخاص، حيث تنتهي يوم الاثنين 24 أبريل، بينما تكون للقطاع العام بداية من يوم الثلاثاء 18 أبريل، ليعود الدوام يوم الثلاثاء 25 أبريل.