معتمر يخفف ألم عمال النظافة بالحرم المكي في مشهد مؤثر.. «فيديو»

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعض المشاهد واللقطات المصورة التي أظهرت أحد المعتمرين في بيت الله الحرام، وهو يحاول تخفيف ألم عمال نظافة الحرم المكي.

معتمر يخفف الم عمال النظافة بالحرم المكي

وأوضحت لقطات الفيديو، المعتمر وهو يحاول بكل حب تدليك فروة رأس وظهر عمال النظافة لكي يخفف عنهم متاعبهم مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية.

هطول أمطار في السعودية

وشهدت المملكة العربية، اليوم الاثنين، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على جميع أنحاء المدينة المنورة، كما أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن توقعات حالة طقس اليوم، حيث يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، جازان وعسير.

تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار بالمسجد الحرام

وبحسب صحيفة «المدينة» السعودية، وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية على المسجد الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن قاصدي بيت الله الحرام.

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر لأخذ الاحتياطات والتجهيزات اللازمة من أجل تنفيذ الخطط الميدانية في محاولة لمواجهة الأمطار تأهبًا للحالة المطرية التي نبّه عنها المركز الوطني للأرصاد.