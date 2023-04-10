السعودية تنفذ برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالأرجنتين

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتفطير الصائمين، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 1444هـ، والذي يستهدف قرابة 23000 صائم في الأرجنتين، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين يوسف المواش، ونائب وزير الأديان للشؤون الثقافية، ومدير الأديان في حكومة العاصمة بيونس آيرس، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم، وعدد من منسوبي السلك الدبلوماسي ومنسوبي المركز.

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

وأوضح «المواش»، في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لـ تفطير الصائمين هو جزءٌ من المشروعات الضخمة المقدَّمة للمسلمين في شهر رمضان الكريم، مما يجسّد حرص القيادة السعودية على اجتماع المسلمين في أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

البرنامجين يستهدف أكثر من 23000 صائم

من جانبه، بيّن مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف أن البرنامجين يستهدفا أكثر من 23000 صائم، بتوزيع ألفي سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم وكذلك التمور، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها على الجالية المسلمة، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في ولايات جمهورية الأرجنتين، وكذلك شمل البرنامجين الدول الأخرى كالأوروجواي والباراجواي والبرازيل.