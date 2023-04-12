صلاة التهجد في محافظة أسوان.. الموعد وأماكن المساجد المتاحة

انطلقت صلاة التهجد في محافظة أسوان، مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لتمتلء مساجد محافظة أسوان بالمصلين الذين يسارعوا لأداء صلاة التهجد، التي تحل في العشر الأواخر من شهر رمضان كل عام.

ويجتمع المواطنين معا لأداء صلاة التهجد في محافظة أسوان بمساجدها المختلفة، وسماع الخطب والدروس الدينية التي اعتمدتها مديرية أوقاف أسوان، وفقا لوزارة الأوقاف بالدروس الدينية.

صلاة التهجد في محافظة أسوان

صلاة التهجد في محافظة أسوان، حددتها مديرية أوقاف محافظة أسوان في عدد مساجد تشمل مراكز وقرى محافظة أسوان بمراكز دراو وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، التي بلغ عددها 69 مسجدا رئيسيا بالمحافظة.

خريطة مساجد صلاة التهجد في محافظة أسوان

وتنشر «الوطن»، خريطة المساجد التي يسمح بها بصلاة التهجد في محافظة أسوان لهذا العام 2023 وهي:

- مسجد النور بأسوان

- مسجد الرحمة بأسوان

- مسجد أبو داود بأسوان

- مسجد الإصلاح بأسوان

- مسجد عبد الرحيم القنائى بأسوان

- مسجد النصر بأسوان

- مسجد أبو الشوك بأسوان

- مسجد المرحوم فهيم بأسوان

- مسجد يوسف كروم بدراو

- مسجد السلام بدراو

- مسجد الرحمة بدراو

- مسجد العمرى بدراو

- مسجد عمر بن الخطاب بأدفو

- مسجد الحسن والحسين بأدفو

- مسجد أل يعقوب بأدفو

- مسجد الفاروق عمر بأدفو

- مسجد عباد الرحمن بأدفو

- مسجد التوبة بأدفو

- مسجد السلام بأدفو

- مسجد منشاة السد العالي

- مسجد صحارى الجديد

- مسجد التجاريين

- مسجد رضوان

- مسجد ناصر

- مسجد العليقات

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد المغفرة

- مسجد البصالى بأسوان

- مسجد العتيق بدراو

- مسجد العليقات بدراو

- مسجد الشهر العتيق بأسوان

- مسجد الشيخ صالح الجعفرى بأسوان

- مسجد الشيخ يونس

- مسجد النصر

- مسجد أل عمران

- مسجد التقوى

- مسجد الزهراء

- مسجد صالح الجعفرى

- مسجد سيد طلحة

- مسجد السسباعية

- مسجد سيدى طلحة

- مسجد الرحمة

- مسجد أبو بكر الصديق

- مسجد الرحمة بأسوان

- مسجد آل البيت بأسوان

- مسجد الحسين بأسوان

- مسجد الرحمة بالحجز بأسوان

- مسجد سيد الشهداء باسوان

- مسجد العتيق بأسوان

- مسجد المحيمدات بأسوان

- مسجد القرينات بأسوان

- مسجد المويسات باسوان

- مسجد أبو بكر الصديق بكوم أمبو

- مسجد أل يحىى بكوم أمبو

- مسجد الجمعاوية بكوم أمبو

- مسجد الشيخ على بكوم أمبو

- مسجد الدقاديق بكوم أمبو

- مسجد السلام بكوم أمبو

- مسجد جزيرة دومارية بكوم أمبو

- مسجد أبو بكر الصديق بكوم أمبو

- مسجد العتيق بالكلح بكوم أمبو

- مسجد العتيق بنصر النوبة

- مسجد الأشراف بنصر النوبة

- مسجد النوبيين بنصر النوبة

- مسجد النور بالكلح بنصر النوبة

- مسجد السيدة زينب بنصر النوبة

- مسجد الأشراف بنصر النوبة

- مسجد أحمد القاضى بنصر النوبة

ضوابط صلاة التهجد بأسوان

ووضعت مديرية أوقاف أسوان، عدة ضوابط لصلاة التهجد في محافظة أسوان، بينها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يتولى الإمام والواعظ فقط مهمة الخطة والدروس الدينية، وعدم التصوير لخصوصية المصلين والمعتكفين، وعدم توزيع مطويات أو أي مواد مكتوبة داخل المسجد، قبل أو عقب الصلاة.