انطلقت ليالي التهجد في المساجد بالمحافظات على مستوي الجمهورية، مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويبحث المواطنين عن صلاة التهجد في محافظة المنوفية.. الموعد وأماكن المساجد المتاحة للاعتكاف، التي حددتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، بما يزيد عن 6 آلاف مسجد موزعين على كل المحافظات.

صلاة التهجد في محافظة المنوفية

وكشف الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية، عن تفاصيل صلاة التهجد في محافظة المنوفية.. الموعد وأماكن المساجد المتاحة، حيث أوضح أنه تم تحديد 374 مسجداً علي مستوي جميع مراكز ومدن وقري المحافظة، وبدأت بالفعل أولي ليالي الإعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ضوابط صلاة التهجد في محافظة المنوفية

وأوضح أن وزارة الأوقاف وضعت آليات لمن يريد قيام صلاة التهجد في محافظة المنوفية، حيث تم وضع إمام أو مشرف لكل مسجد، ويقوم من يريد الاعتكاف بتسجيل اسمه مع المشرف أو إمام المسجد، والأولوية تكون لمن تقدم أولا، كما وضعت العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها خلال التهجد، ومن بينها عدم تصوير الاعتكاف واحترام حرمة المساجد.

المساجد المخصصة لصلاة التهجد

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، أن صلاة التهجد في محافظة المنوفية تكون في المساجد التالية:

الجمال سرس الليان

التيه سرس الليان

زهران سرس الليان

البحري الجديد ميت ربيعه سرس الليان

السيدة عائشة الحامول سرس الليان

النور الشرايفة كفر شبرا بلولة سرس الليان

الشباب شبرا بلولة سرس الليان

القبلي شبرا بلولة سرس الليان

نور المصطفى كفر سنجرج سرس الليان

البحري كفر العامرة سرس الليان

الغربي العامرة سرس الليان

أحمد الكومي الكوم الحمر سرس الليان

الرحمة زنارة تلا

السالم زنارة تلا

العمرى زنارة تلا

عباده الغنيمي بابل تلا

أبو حشيش كفر صناديد تلا

البحري كفر قرشوم تلا

عبيد كوم الشيخ عبيد تلا

الشرقي كفر العرب تلا

عمر بن الخطاب زنارة تلا

سيدي خالد طوخ دلكا تلا

أبو شوشة طوخ دلكا تلا

الدكروري طوخ دلكا تلا

الرحمة عزبة العالمية تلا

حسن عامر ميت الكرام تلا

أولاد سويد جدام تلا

الصفا شبرا بتوش تلا

البحري صفط تلا

الكومية كفر الشرفا تلا

الفتح كفر العلوى تلا

الرحمة الكمايشة تلا

عمر بن الخطاب بمم تلا

سيدي مسعود زنارة تلا

أبو عبية زاوية بمم تلا

سيف الدين البندارية تلا

البنا كفر شحاتة تلا

العمري عزبة الطوخي تلا

البدوي قشطوخ تلا

الرحمن الجديد كمشيش تلا

نصير كفر ميت أبو الكوم تلا

داود زرقان تلا

اللمعي تلا

عز الدين تلا

السادات تلا

أبو سعده تلا

الطبليهي كفر طبلوها تلا

الفارسي كفر طبلوها تلا

القبلي كفر طبلوها تلا

الغربي بروى تلا

السالم عزبة الحطيم تلا

الرحمة عزبة عبدالله تلا

النور منشاة السالم تلا

أبو بكر منشاة السالم تلا

سيدي حسان طنوب تلا

النجارين طنوب تلا

البحري عزبة النجارين تلا

الرحمن الشرقي كوم مازن تلا

السالم المقابر كوم مازن تلا

الأزهر كفر ربيع تلا

الرحمن البحري كفر ربيع تلا

الكبير كفر ربيع تلا

التقوى السادات

الرحمة السادات

الكبير السادات

التوحيد السادات

الفاروق السادات

النور السادات

الهداية السادات

السلام السادات

الإخلاص السادات

الرحمن السادات

العزيز السادات

علي بن أبي طالب السادات

تبارك السادات

التوبة السادات

الهادي السادات

الفتح السادات السادات

المغفرة السادات السادات

الكبير كفر داود السادات

الفتح كفر داود السادات

النور كفر داود السادات

الرضوان كفر داود السادات

الإيمان كفر داود السادات

الرحمة كفر داود السادات

الزاوية كفر داود السادات

الشرقي الطرانة السادات

البحري الطرانة السادات

التوحيد الطرانة السادات

الغربي الاخماس السادات

الشرقي الاخماس السادات

الايمان الاخماس شرق السادات

النور الاخماس السادات

الكبير الخطاطبة البلد السادات

سيدي عبد الرحمن الخطاطبة البلد السادات

الرحمن -الجديد- الخطاطبة البلد السادات

المزلقان الخطاطبة المحطة السادات

نور الاسلام -أبو غنيمة- الخطاطبة المحطة السادات

الأوقف الخطاطبة المحطة السادات

البرج الخطاطبة المحطة السادات