صلاة التهجد في محافظة دمياط وأسماء المساجد المتاحة

تقام صلاة التهجد في محافظة دمياط بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فتمتلىء المساجد بالمصليين تقريبا إلى الله تعالى وطمعا في مغفرته، كما يجتمع المواطنين معا بصلاة التهجد في محافظة دمياط ليؤدوا الصلاة ابتهاجا بها وطلبا للثواب، حيث تُكثف الدعوات والصلاة بالعشر الأخر من شهر رمضان المبارك.

صلاة التهجد في محافظة دمياط

صلاة التهجد في محافظة دمياط حددتها مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط بعدة مساجد رئيسية بالمحافظة بلغ عددها 84 مسجدا تغطى مراكز محافظة دمياط مابين فارسكور وكفر سعد والزرقاء والشعراء ودمياط الجديدة وسرو، ويتم بها أيضا الاعتكاف، حيث يتم بالتسجيل بأقرب مسجد تابع للمنطقة السكنية لمقدم طلب الاعتكاف.

أماكن مساجد صلاة التهجد في محافظة دمياط

تنشر «الوطن» خريطة بأماكن المساجد التي يؤدى بها صلاة التهجد في محافظة دمياط بالمراكز المختلفة وفقا لمديرية الأوقاف بمحافظة دمياط،

مسجد الرحمن بالزرقا

مسجد المنياوي بالزرقا

مسجد الدعوة بكفر البطيخ

مسجد الكبير بكفر البطيخ

مسجد عمرو بن العاص بدمياط

مسجد الهداء بدمياط

مسجد المصطفى بفارسكور

مسجد نور الإسلام بفارسكور

مسجد الهدى النبوي بكفر سعد

مسجد نور الإسلام بكفر سعد

مسجد الرحمن

مسجد المنياوي

مسجد الكبير

مسجد أبو الحمايل

مسجد السقا الكبير

مسجد يوسف شاهين

مسجد أبو الرفاعي

مسجد ذو النورين

مسجد الكبير

مسجد الكبير بكفر يوسف

مسجد المركز الإسلامي

مسجد الدعوة

مسجد الكبير بالركايبة

مسجد القديم النصر

مسجد الشهداء

مسجد عمرو بن العاص

مسجد البحر

مسجد عمر الموصلى

مسجد البدري

مسجد الرحمن

مسجد المطري

مسجد الزعفراني

مسجد الناصرية

مسجد المصطفى

مسجد السيد البربير

مسجد ذو النورين

مسجد البلدية

مسجد الرحمة

مسجد الشهداء

مسجد الكبير بالشيخ ضرغام

مسجد الكبير

مسجد الكبير بالشعراء

مسجد أبو القاسم

مسجد النور

مسجد الرحمة

مسجد الكبير

مسجد البرش

مسجد الرحمة والشباب

مسجد أبو شاهين

مسجد الرحمة

مسجد الشباب

مسجد أبو شاهين

مسجد الحطب

الرحمن

مسجد علام

مسجد العبد

مسجد السلام الشرقي

مسجد مجمع المصطفى

نور الإسلام

عائشة النصر

الكبير باابو عظمة

الكبير العبيدية

الكبير بميت الشيوخ

مسجد الكبير بالحوراني

مسجد الكبير بالغليمة

مسجد طلعت

مسجد السلام

مسجد الكبير بالناصرية

مسجد الكبير بشرباص

مسجد السلام

مسجد السرايا

مسجد اللوزي

مسجد البحر بكفر سليمان

مسجد البحر بكفر المنازلة

مسجد الكبير بميت غالب

مسجد الهدى النبوي

مسجد القديم

مسجد المعاشات الصغرى

مسجد نور الإسلام

مسجد الكبير بالتوفيقية

مسجد الطوخي

مسجد البحر بكفر غالب

مسجد المرابعين

مسجد النور

مسجد أبو بكر الصديق

مسجد الكبير بكفر سعد

مسجد ولسن

مسجد الكبير بكفر شحاتة

مسجد البحر الوسطاني

مسجد النصر

ضوابط صلاة التهجد في محافظة دمياط

وحددت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط عدة ضوابط لصلاة التهجد في محافظة دمياط بينها اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم توزيع مطويات والتزام الاعتكاف للمعتكفين ومنع التصوير مع إسناد الخطابة والدروس الدينية للإمام المكلف من الأوقاف فقط.