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أسماء ضحايا ومصابي حادث «مصر - الإسكندرية» الصحراوي

كتب:

منتصر سليمان
11:07 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

أسماء المتوفيين

وأسماء الضحايا المتوفيين في حادث «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، كالتالي: هم زينب عبدالعزيز المهدي، 50 سنة، ضياء أحمد عبدالعظيم، 3 سنوات، عبدالله حمدي رياض، 20 سنة، رمضان عبدالعظيم عبدالجواد، 70 سنة، سيد عبدالنعيم سعداوي، 30 سنة، حسن رمضان حسن، 26 سنة.

أما أسماء المصابين هم: محمد سيد حسن، 18 سنة، رمضان عطوان حسين ، 30 سنة، أحمد جمال محمود حمام 21 سنة، وتمّ نقلهم جميعًا الى مستشفى الهرم.

تفاصيل الحادث

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث تصادم على طريق «مصر - الإٍسكندرية» الصحراوي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قادمة من بني سويف، كما تبين أنَّ الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى ثلاجة مستشفى الهرم.

كما أصيب 3 آخرين في الحادث، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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بقلم منتصر سليمان