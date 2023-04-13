مصر اليوم في عيد.. زيادة مرتبات جميع موظفي الدولة اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة اليوم، للعاملين بالدولة، بحسب الكتاب الدوري الذي شمل تبكير صرف المرتبات بالزيادة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 بدلاً من 3000 جنيه.

وتبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2023، بداية من اليوم الخميس 13 أبريل 2023، بسبب المناسبات الدينية، عيد الفطر وعيد القيامة، وفقا لما ذكر وزير المالية محمد معيط في بيان.

وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وجاء موعد صرف مرتبات شهر أبريل اليوم الموافق 13 أبريل، قبل حلول عيد الفطر بنحو 10 أيام، وقبل مناسبة عيد القيامة بـ3 أيام.

يذكر أن الحد الأدنى لزيادة المرتبات، لن تقل عن مبلغ ألف جنيه، بحسب وزير المالية.

جدول مرتبات شهر أبريل 2023

وبالنسبة لجدول مرتبات شهر أبريل 2023، سيكون كالآتي:

- 3500 جنيه لموظفي الدرجة المالية السادسة وما يعادلها شهريًا

- 5000 جنيه لموظفي الدرجة المالية الثالثة النوعية شهرياً.

- 6000 جنيه لموظفي درجة الماجستير شهرياً.

- 7000 جنيه لموظفي درجة الدكتوراه شهرياً.