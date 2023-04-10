احسب زيادتك قبل صرف مرتبات أبريل 2023.. «اعرف هتقبض كام»

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف مرتبات شهر أبريل المقرر صرفها يوم الخميس المقبل بالزيادة الجديدة، إذ ينتظر ملايين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة موعد الصرف للحصول على الحوافز والزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 2023.

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية في بيانها، فإنه من المقرر صرفها يوم الخميس المقبل الموافق 13 أبريل قبل إجازة عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة هيئة وجهة حكومية.

جدول الزيادات في مرتبات أبريل

يصرف 3500 جنيه شهريًا، لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها، بعد قرار زيادة المرتبات، أما موظفي الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها تصرف لهم 5000 جنيه شهريًا، و6000 جنيه شهريًا، لـ حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، بعد قرار زيادة المرتبات و7000 جنيه شهريًا لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة، بعد قرار زيادة المرتبات.

الف جنيه حد أدني

العلاوة يجرى صرفها للمستحقين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.

وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة 1000 جنيه شهريا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية».