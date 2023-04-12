موعد نزول مرتبات شهر أبريل 2023.. «هتقبض بكرة»

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، وهو غدا الخميس، موضحة أنها عملت على تبكير الموعد بسبب المناسبات الدينية مثل عيد الفطر المبارك وعيد القيامة.

صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك

وتابعت وزارة المالية أن موعد نزول مرتبات شهر أبريل 2023 سابق لعيد الفطر المبارك بـ10 أيام وسيتم صرفها غدا الخميس، وقبل حلول عيد القيامة بـ 3 أيام، وراعت الوزارة عند إعداده توزيع أيام الصرف ضماناً للتنظيم.

بيان من «المالية» عن صرف المرتبات

يذكر أن وزير المالية كان قد صرح في بيان، أن الحد الأدنى لإجمالي زيادة المرتبات لكل موظف لن تقل عن 1000 جنيه، وذلك بعد تبكير صرف العلاوة الدورية، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

صرف العلاوة الدورية مع راتب أبريل 2023

وتتضمن العلاوة الدورية صرف نسبة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه دون حد أقصى، وهو الحد الأدنى ذاته لغير المخاطبين بأحكام القانون، مع صرف 12% علاوة دورية من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بأحكام القانون.

مرتبات شهر أبريل 2023

وأوضحت أن الحد الأدنى للمرتبات هي 3500 جنيه لموظفي الدرجة المالية السادسة، وما يعادلها شهريًا، و5000 جنيه لموظفي الدرجة المالية الثالثة النوعية شهريا، و6000 جنيه لموظفي درجة الماجستير شهريا، و7000 جنيه لموظفي درجة الدكتوراة شهريا.