الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفق كتاب دوري تضمن تبكير موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، اعتباراً من مرتبات أبريل 2023.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

قال وزير المالية، محمد معيط، في بيان له، إن بدء موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 هو الخميس المقبل 13 أبريل 2023، مشيراً إلى أن الوزارة راعت عند تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 الموقف من المناسبات الدينية مثل عيد الفطر المبارك وعيد القيامة.

صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك

يأتي موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 سابقاً لعيد الفطر المبارك بـ 10 أيام قريباً، وقبل حلول عيد القيامة للأقباط بـ 3 أيام، وقد راعت وزارة المالية عند إعداده توزيع أيام الصرف ضماناً لتنظيم عملية توزيع المرتبات.

أقل زيادة في مرتبات شهر أبريل 2023 هي 1000 جنيه

يذكر أن وزير المالية كان قد صرح في بيان، أن الحد الأدنى لإجمالي زيادة المرتبات لكل موظف لن تقل عن 1000 جنيه، وذلك بعد تبكير صرف العلاوة الدورية، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

تبكير صرف العلاوة الدورية أبريل 2023

تتضمن العلاوة الدورية صرف نسبة 8% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه دون حد أقصى، وهو الحد الأدنى ذاته لغير المخاطبين بأحكام القانون، مع صرف 12% علاوة دورية من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بأحكام القانون.

جدول مرتبات شهر أبريل 2023

3500 جنيه لموظفي الدرجة المالية السادسة وما يعادلها شهرياً.

5000 جنيه لموظفي الدرجة المالية الثالثة النوعية شهرياً.

6000 جنيه لموظفي درجة الماجستير شهرياً.

7000 جنيه لموظفي درجة الدكتوراة شهرياً.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2023