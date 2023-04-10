زيادة مرتبات شريحة الـ 3 آلاف جنيه من أبريل.. السر في قرار 19 مارس

مع بدء تطبيق حد الإعفاء الضريبي الجديد «36 ألف جنيه»، اعتباراً من شهر أبريل الجاري، سترتفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص من شريحة الـ 3000 جنيه، بعد رد ما كان يُقتطع من المرتب لصالح الضرائب حتى شهر مارس الماضي.

زيادة حد الإعفاء الضريبي لـ 36 ألف جنيه سنوياً

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 19 مارس الماضي، برفع حد الإعفاء الضريبي ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً «3 آلاف جنيه شهرياً» بدلاً من 24 ألف جنيه سنوياً «2000 جنيه شهرياً» اعتباراً من مرتبات شهر أبريل الجاري.

ذوي المرتبات حتى 2000 جنيه

كان حد الإعفاء من ضريبة الدخل على ذوي المرتبات حتى 2000 جنيه شهرياً، حتى الشهر الماضي، قبل أن يرتفع حد الإعفاء الضريبي لـ 36 ألف جنيه سنوياً، ما يعني أن العاملين ممن كانوا يتقاضون في السابق أكثر من 2000 جنيه، وكان يستقطع منهم الضريبة لتجاوزهم حد الإعفاء، لن يُقتطع منهم الضريبة مرة أخرى اعتباراً من الشهر الجاري.

صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الخميس

وشهدت مرتبات شهر أبريل 2023 المقرر صرفها لموظفي الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من الخميس المقبل، زيادة الحد الأدنى ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، مع تعجيل صرف العلاوة الدورية لتصبح في أبريل بدلاً من يوليو.