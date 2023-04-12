الأمطار الرعدية تضرب 10 محافظات.. منها الإسكندرية والإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، مساء أمس، مع عدة محافظات أخرى، سقوط أمطار شديدة وصلت إلى رعدية، استمرت على مدار ساعتين متواصلتين، مما أدى إلى تكدس المياه في بعض المناطق.

وضربت الأمطار الرعدية محافظات الشرقية والدقهلية وبورسعيد والسويس والغربية والقليوبية، وأجزاء من محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، وامتدت حتى مطروح والسلوم ومنطقة سيدي براني.

رفع الطوارئ في المحافظات

ووجهت محافظات الإسماعيلية والشرقية والدقهلية برفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوي وانتشار فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه منذ بدء سقوط الأمطار لرفع المياه بشكل سريع وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدة الأمطار كلما تم التقدم للداخل.

20 محافظة معرضة للأمطار اليوم

وتستمر الأمطار الرعدية على عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، حتي مساء اليوم، بالتزامن مع سوء حالة الطقس التي تشهدها بعض المناطق وتراكم المياه في الشوارع.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، تضرب الأمطار الرعدية محافظات القاهرة الكبري، والجيزة والقليوبية ومحافظات شمال الوجه البحري بدء من مطروح والإسكندرية ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، مع تقدم الوقت.