أمطار رعدية تضرب كفر الشيخ لليوم الثاني على التوالي واضطراب الملاحة

تتعرض السواحل الشمالية ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، الآن، لسقوط أمطار رعدية متوسطة وغزيرة، حيث يُسمع دوي البرق والرعد بشكل كبير في أرجاء المحافظة، فيما يسود طقس بارد، وسط ارتفاع كبير للأمواج بالبحر الأبيض المتوسط، واضطراب في حركة الملاحة، وسط ترقب وحظر على مدار الساعة.

ارتفاع الأمواج

وتشهد حركة الأمواج حالياً بشواطئ البحر الأبيض المتوسط، في البرلس، ارتفاعا كبيرا في حركة الأمواج، إذ تخطت حاجز 4.5 متر، وهو ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى توافر أجواء ممطرة وباردة وهبوب رياح عاصفة على كل محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية للبلاد.

طقس اليوم في محافظة كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن سرعة الرياح اليوم الأربعاء في محافظة كفر الشيخ تسجل نحو 24كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 31%، والرطوبة 64%، وسجلت درجة الحرارة العظمى21 مئوية، والصغرى 12.