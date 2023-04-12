انخفاض شديد في درجة الحرارة بجنوب سيناء وسقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح

عادت الأجواء الشتوية إلى مدينة سانت كاترين، مرة أخرى، وانخفضت درجات الحرارة فجر اليوم الأربعاء بشكل كبير لم يحدث منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن درجة الحرارة عادت إلى الانخفاض مرة أخرى بالمدن، وتعرضت بعض المدن إلى هبوب رياح شديدة البرودة، فيما سقطت أمطار غزيرة على مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن حالة الطقس الآن تشبه بداية فصل الشتاء.

جبل سانت كاترين تحت الصفر

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين سجلت فجر الأربعاء أقل درجة حرارة على مستوى مصر والمحافظة، حيث ترتفع 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، مشيراً إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت 1 تحت الصفر، وعادت البرودة إلى القمم الجبلية مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن قمة جبل موسى سجلت فجر اليوم 2 درجة مئوية، وارتدى السائحون أغطية شتوية فوق الجبل لمقاومة البرد الشديد الذي عاد مثلما يحدث في موسم الشتاء البارد، وسجلت قمة جبل عباس 1 درجة، بينما سجلت مدينة سانت كاترين 4 درجات، وتصل في منتصف النهار إلى 8 درجات، فيما بلغت سرعة الرياح 21 كيلومترا في الساعة والرطوبة مرتفعة وتصل إلى 60%.

طقس شرم الشيخ

وسجلت مدينة شرم الشيخ هذا الصباح 18 درجة مئوية، وتصل خلال اليوم إلى 24 درجة، ومدينة دهب 19 درجة، وسرعة الرياح 19 كيلومترا في الساعة، والرطوبة 41%.

كما سجلت مدينة نويبع 19 درجة، ومدينة طابا 19 درجة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ونشاط لحركة الرياح، وسجلت طور سيناء 19 درجة، وبلغت سرعة الرياح 45 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 41%.

ويتوقع أن تتعرض مدينة طور سيناء إلي عواصف الترابية، لذا أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب رفع درجة الاستعداد تحسبا لأي طارئ.