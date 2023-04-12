أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وتساقط حبات الثلوج وانخفاض الحرارة «صور»

أمطار الإسكندرية تسقط بغزارة على جميع الأحياء السكنية، تصاحبها تساقط حبات الثلوج، في ظل انخفاض درجات الحرارى لأقصى معدلاتها، مع برودة شديدة في الجو، بالتزامن مع عدم استقرار حاله الطقس على مختلف أنحاء البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية من الإسكندريه حتى مطروح.

أمطار وثلوج في الإسكندرية

أمطار الإسكندرية تجاوزت الأمطار الطبيعية، إذ بدأت حبات الثلوج تنهمر على مختلف المدن في غرب الاسكندرية، في برج العرب والعامرية ومناطق العجمي والدخيلة ومناطق وسط وشرق الإسكندرية، في موجة طقس غير عادية تتعرض لها عروس البحر.

طوارئ في الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تزامناً مع أمطار الإسكندرية، يجرى انعقاد دائم لغرفة العمليات وإدارة الأزمات في ديوان المحافظة ومتابعة مع جميع الأحياء والجهات المعنية لحالة الطقس والأمطار، للتعامل معها بشكل سريع.

الدفع بسيارات ومعدات

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه جرى الدفع بـ150 سيارة صرف صحي من خلال تمركزات منتشرة في جميع الأحياء والمناطق السكنية، للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار وسحبها، مع متابعة الشنايش لتصريف جميع مياه الأمطار لحظة بلحظة من خلال معدات وفرق طوارئ مدربة من الشركة.