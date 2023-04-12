طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق، في ظل تحذيرات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 20 درجة، والصغرى 12، ليسود طقس معتدل الحرارة مائل للبرودة نهارًا، بارد ليلا.

طقس الإسكندرية اليوم

كما يشمل طقس الاسكندرية اليوم، ارتفاع نسبة الرطوبة حيث تسجل 63%، وسرعة الرياح 18 كم بالساعة، مع وجود غيوم جزئية بمختلف الأنحاء.

طقس الاسكندرية اليوم ونشاط للرياح

طقس الاسكندرية اليوم الأربعاء، يشهد أيضًا نشاطًا للرياح وأجواء باردة، كما تزيد الرياح من الشعور بالبرودة ليلًا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل محسوس خاصة في آخر فترات الليل والصباح الباكر، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

طقس الاسكندرية اليوم.. درجات الحرارة

وسجلت درجات الحرارة خلال طقس اليوم بالإسكندرية 20 درجة مئوية للعظمى، بينما درجة الحرارة الصغرى 12 مئوية في طقس معتدل إلى مائل للبرودة، فيما يصل ارتفاع الموج بالبحر المتوسط من متر ونصف حتى مترين وربع، مع وجود رياح شمالية غربية واعتدال حالة الموج.

استعدادات محافظة الاسكندرية لمواجهة الطقس السيئ

وحذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لتقلب طقس اليوم بالإسكندرية، كما استعدت أجهزة المحافظة للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، فضلًا عن تحذير المواطنين بتجنب لمس أعمدة الإنارة وتجنب السير أسفل المنازل القديمة والشرفات، بينما يتجنب مرضى الجيوب الأنفية والأمراض التنفسية الخروج فترة نشاط الرياح المثيرة للأتربة.