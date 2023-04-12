القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه من أموال المصريين بالخارج

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات).

كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.