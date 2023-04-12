تكريم طالبات مدرسة «السبوخة» في سيوة لتميزهن في مسابقة أوائل الطلبة

كرّم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح طالبات مدرسة «السبوخة» للتعليم الأساسي بنات، ومنحهن شهادات تقدير لوصولهن لدور الثمانية في مسابقة أوائل الطلبة علي مستوى الجمهوية، والتي نظمها حزب «مستقبل وطن»، وكذلك تكريم مدير المدرسة والشكر للإدارة التعليمية بسيوة.

الأنشطة التعليمية في سيوة

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الأنشطة التعليمية بالمدرسة، بحضور محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، والدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، واستمع للمعلمين وإدارة المدرسة وتناقش مع التلاميذ وأشاد المحافظ والحضور بمستوى الطالبات وتفوقهن في الإلقاء والتعبير عن مضمون الرسالة الإذاعية المقدمة مع تشجيعهن ومنحهن مكافأة مالية.

رحلة إلى القاهرة

كما وجه محافظ مطروح وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان بالتنسيق لتنظيم رحلة للطالبات بالمدرسة إلى القاهرة، لمشاهدة المعالم التاريخية والسياحية.

المركز الأول لمدرسة «السبوخة»

وأجريت المسابقة على مستوى المحافظة، وحققت فيها مدرسة السبوخة بنات المركز الأول ليصعد فريق المدرسة ممثلا عن المحافظة في المسابقة التى أجريت على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ مطروح على تقديم كل الدعم للإرتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى المحافظة، لإعداد وتخريج مزيد من الكوادر المتميزة من أبناء مطروح القادرة على مواكبة متطلبات جهود التنمية في جميع المجالات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.