توزيع 750 كوبون مواد غذائية من بيت زكاة الأزهر لأهالي سيوة

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، توزيع مواد غذائيه على أهالي سيوة من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بإجمالي 750 كوبونا قادما من بيت الزكاة، التابع للأزهر الشريف.

توزيع مواد غذائية بكوبونات

وقال رئيس مدينة سيوة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جار توزيع المواد الغذائية من خلال الكوبونات، ويجرى صرفها عبر وزارة التموين بالتعاون مع فرع شركة الجملة التي تشرف على الوزارة.

وأضاف أن الأسر المستفيدة من منح كوبونات بيت الزكاة، جرى حصرها عن طريق الجهات المعنيه للأسر من غير القادرين المستحقين للدعم في مدينة سيوة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس المدينة أن العديد من الجهات في الدوله تدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمركز سيوة بخلاف الأزهر الشريف من المجتمع المدني والجمعيات الأهليه الكبيرو، ومؤسسة «تحيا مصر» لدعم أهلنا على مدار العام وتزداد عملية الدعم في المناسبات والأعياد مثل شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى واحتفالات أكتوبر والمولد النبوي وغيرها، وذلك تحت رعايه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبتوجيهات من القيادة السياسية.