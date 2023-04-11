محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير بوابة مدينة سيوة (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تطوير بوابة واحة سيوة التي تم إنشائها على الطراز البيئي وتحمل شعار المدينة، وأبرز معالمها مدينة شالي القديمة، وشجر النخلة فوق المياه التي تغطيها أشعة الشمس الذهبية، مع زراعة أشجار النخيل على الجانبين، وذلك بحضور محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، والنائبة فتحية السنوسي، عضو مجلس النواب، ولفيف من مشايخ قبائل سيوة.

استخدام الكرشيف في تطوير البوابة

وأكد محافظ مطروح خلال زيارته سيوة على جهود الارتقاء بالشكل الحضاري والسياحي للواحة بتكاتف جميع أبناء مطروح، موضحا أن شكل البوابة يحمل الطابع والطراز البيئي للواحة، وتم استخدام مادة الكرشيف وجذوع وسعف النخيل في تطوير البوابة، لتحمل على يمينها الترحيب بزوار سيوة باللغة العربية، والجانب الأيسر باللغة الإنجليزية.

أساتذة جامعات يشاركون في تصميم بوابة سيوة

وقال محافظ مطروح، إن بوابة مدخل مدينة سيوة شارك في تصميمها لفيف من أساتذة جامعة القاهرة والإسكندرية، وبجهود مجلس المدينة ومشاركة الأهالي في عملية تنفيذ البوابة الحضارية، والتي تعطي سيوة مظهر جمالي على الطراز التراثي القديم الذي يميزها عن غيرها من المدن الأخرى، ويرحب بزوار سيوة.

شعار سيوة

وأضاف المحافظ أن البوابة الجديدة تعكس شعار مدينة سيوة، ومن أبرز معالمها قلعة شالي الأثرية، وشجر النخلة فوق المياه التي تغطيها أشعة الشمس الذهبية، مع زراعة أشجار النخيل على الجانبين لمسافة 500 متر بعدد 100 نخلة، مع الإعداد لزراعة شجر النبأ أو السدر قبل البوابة.