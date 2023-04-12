موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر بعد موجة الأجواء الممطرة أمس.. الأرصاد توضح

كشف الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، إذ إنه اعتبارًا من الجمعة المقبلة، ستشهد البلاد بداية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وذكرت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد حتى السبت المقبل، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع خلال تلك الفترة، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة بالتزامن مع موعد تحسن الأحوال الجوية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة المقبل الموافق 14 أبريل، على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 والصغرى 15، السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 28 والصغرى 17، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 13، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

استمرار الأجواء الماطرة

ومن جهتها، أكدت الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الماطرة على شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

كما تقل حدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحري ومدن القنةه والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.