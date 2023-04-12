تفاصيل 5 دقائق رعب في انقلاب ميكروباص على طريق «مصر إسكندرية» الصحراوي

وقع صباح اليوم الأربعاء، حادث مأساوى أسفر عن عدة ضحايا، كانت بدايته عندما جاءت سيارة ميكروباص من بني سويف، عبر طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وفوجئ الركاب بحدوث هزات قوية بها، فارتفعت الصرخات، وفجأة انقلبت على الطريق.

صرخات واستغاثات

لمدة أكثر من 5 دقائق لم تتوقف خلالها صرخات واستغاثات مستقلي السيارة الميكروباص طالبين النجاة، وحينما لفت ذلك انتباه قائدي المركبات، توقفت الحركة المرورية، وسريعًا خرجوا على الطريق محاولين إنقاذ من هم داخل الميكروباص، كما تم إبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، وفقا لما ورد في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة.

مصرع 6 وإصابة 3

طبقًا لما جاء فى معاينة الشرطة فى مكان الحادث، بدأ رجال الشرطة بمساعدة الأهالي في إخراج جميع من هم بداخل السيارة، وكانت الصدمة أن 6 من مستقلي الميكروباص قد لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين.

أسماء الضحايا والمصابين

وجاء فى تحريات المباحث وبمناظرة النيابة العامة تبين أن المتوفيين هم: زينب عبدالعزيز المهدي، 50 سنة، ضياء أحمد عبدالعظيم، 3 سنوات، عبدالله حمدي رياض، 20 سنة، رمضان عبدالعظيم عبدالجواد، 70 سنة، سيد عبدالنعيم سعداوي، 30 سنة، حسن رمضان حسن، 26 سنة، والمصابون في الحادث هم: محمد سيد حسن، 18 سنة، رمضان عطوان حسين ، 30 سنة، أحمد جمال محمود حمام 21 سنة.

التحقيق في الواقعة

كما انتقلت جهات التحقيق الى مكان الحادث وأمرت بنقل الضحايا الى مشرحة المستشفي ونقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما تجري جهات التحقيق تحقيقاتها لمعرفة سبب وقوع الحادث من خلال مناقشة شهود العيان والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم حول الحادث.

كما تم نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى الهرم، وتم نقلهم جميعًا الى مستشفى الهرم، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.