جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات لتهريب أسلحة بيضاء وهواتف ومستحضرات تجميل

تمكن رجال جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 5 محاولات تهرب جمركي لطائرة لاسلكية وتليسكوب وعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة وكمية من الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل وبضائع متنوعة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 853 ألفا و230 جنيها بالمخالفة للقانون.

ضبط 5 محاولات تهريب

وبحسب بيان جمارك سفاجا، فإنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الثانية بإدارة الحركة، تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ5 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود تليسكوب بندقية، وطائرة لاسلكية، و10 خناجر، و10 مطاوي، وجهاز طبي، و12 هاتفا محمولا ماركات متنوعة، و9 كيبورد آبل، و36 ماكينة قص فرو أغنام، و120 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة، و1800 قطعة ملابس جديدة مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

تحرير محاضر ضبط جمركي

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.