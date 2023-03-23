كل ما تود معرفته عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا «فيديو» 

نشرت وزارة النقل فيديو لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطتها لتطوير كل الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

1000 متر هو إجمالي طول أرصفة المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومساحة تبلغ 81 هكتارا، فضلاً عن عمق 17 مترا لتداول الحاويات، حيث يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بالميناء من أهم المشاريع القومية نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر.

تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل وتعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد و بالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

توقيع بالأحرف الأولى

وقعت وزارة النقل، بالأحرف الأولي مع موانئ أبوظبي على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا البحري، مؤكدة أنه تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي.

ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر

يعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، وهو الميناء الرئيسى للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب، ويتميز بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية.