رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كل ما تود معرفته عن المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا «فيديو» 

كتب:

كريم روماني
10:46 م | الخميس 23 مارس 2023
أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

نشرت وزارة النقل فيديو لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري ضمن خطتها لتطوير كل الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا 

1000 متر هو إجمالي طول أرصفة المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ومساحة تبلغ 81 هكتارا، فضلاً عن عمق 17 مترا لتداول الحاويات، حيث يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بالميناء من أهم المشاريع القومية نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر.

تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل وتعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد و بالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

توقيع بالأحرف الأولى 

وقعت وزارة النقل، بالأحرف الأولي مع موانئ أبوظبي على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا البحري، مؤكدة أنه تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي.

ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر

يعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، وهو الميناء الرئيسى للوجه القبلى حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب، ويتميز بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية.

 

اقرأ المزيد:

مواني البحر الأحمر: تصدير 52 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لسنغافورة

ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روسي على متن السفينة «PAREA»

تصدير 55 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

وصول مئات السائحين على متن سفينة هولندية إلى ميناء سفاجا «صور»

ميناء سفاجا يستقبل سفينتين على متنهما آلاف السياح من جنسيات مختلفة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.