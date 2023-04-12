ضبط 3 متهمين بقتل عامل في المنتزه بالإسكندرية

أعلنت أجهزة الأمن عن كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة ثان المنتزه إخطارا بالعثور على جثة عامل في أحد الشوارع بدائرة القسم.

تحديد مرتكبي الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - ربة منزل مقيمين بدائرة القسم.

اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بأنه حال سيره بمركبة «التوك توك» قيادته بدائرة القسم، استوقفه المجني عليه واستقل رفقته وطلب منه مساعدته فـي شراء المواد المخدرة، فقام بالاتصال بآخر فحضر وبرفقته شخص آخر وربة منزل وعقدوا العزم فيما بينهم على سرقة المجني عليه.

وتوجهوا إلى أحد المناطق بدائرة القسم، وحال وصولهم تحصل المتهمون على هاتف المجني عليه ومبلغ مالي، وحاولوا الفرار بمركبة «التوك توك» إلا أن المجني عليه تعلق بالتوك توك واستغاث بالأهالي.

وعلى إثر ذلك تعدى عليه أحد المتهمين بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض وطعنه بالصدر فأودى بحياته، وأرشد المتهمون عن مركبة التوك توك المُستخدمة في الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة وجزء من المبلغ المستولى عليه، وقرروا قيامهم بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.